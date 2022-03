Marítimo homenageia Padre Telésforo Afonso

O Club Sport Marítimo homenageou, esta manhã, uma das grandes figuras verde-rubras nas décadas de 50, 60 e 70.

Trata-se do Padre Rafael Telésforo Afonso, natural de Santa Cruz, que faleceu há precisamente 50 anos, a 12 de Março de 1972. "Porque os obreiros do Maior das Ilhas jamais serão esquecidos, o Presidente Rui Fontes depôs uma coroa de flores junto à placa que eterniza o nome do Padre Telésforo na História verde-rubra, pode ler-se na noticia publicada no sítio oficial do clube na internet.

Vice-presidente da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo em 1959, 1967 e 1969, o sacerdote assumiu a presidência da Assembleia Geral entre 1961/1962 e entre 1970/1972, ano em que faleceu.

Segundo Élvio Faria, “o Padre Telésforo Afonso amou o Marítimo como ninguém, chefiou a comitiva do CSM na grande digressão a África, em 1950. Fez do Marítimo um clube respeitado por toda a gente e esteve na origem do nome do campo da Imaculada Conceição. Hoje, prestamos tributo a um homem amigo de todos e um Maritimista exemplar", lê-se ainda na noticia.