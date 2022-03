Sócios do Marítimo com bilhete suplementar para o jogo de domingo

Os sócios do Marítimo, com a quota em dia, para além do acesso gratuito ao estádio, têm direito a um bilhete suplementar para o jogo deste domingo frente ao Vitória de Guimarães, no duelo pelo sexto lugar da presente edição da I Liga, actualmente ocupado pela turma vimaranense, com mais um ponto que a formação de Vasco Seabra.

O Marítimo, entretanto, informa que, para o público em geral, tem já à venda os bilhetes para esta partida nas lojas do clube e ainda na bilheteira do estádio (no dia do jogo) onde, igualmente, podem os sócios maritimistas levantar o bilhete suplementar a que têm direito. Os preços dos bilhetes são de 5 euros (bancadas Topo Norte e Sul), 10 euros (Bancada Nascente) e 15 euros (Bancada Poente).

O jogo entre Marítimo e Vitória de Guimarães, da 26.ª jornada da I Liga está marcado para este domingo a partir das 15h30 horas, no Estádio do Marítimo.