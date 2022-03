Universidade da Madeira em mestrado internacional sobre Alterações Climáticas e Diversidade

A Universidade da Madeira (UMa), a Universidade de Pádua (Itália), Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Equador), Université OUAGA I Professor Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) e a Universidade de Joanesburgo (África do Sul) estão a desenvolver um mestrado internacional, ligado às áreas das Alterações Climáticas e Diversidade.

O mestrado internacional em Alterações Climáticas e Diversidade: Desenvolvimento Territorial Sustentável (Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development (CCD-STeDe)) tem a duração de dois anos (120 créditos ECTS) e irá proporcionar aos seus estudantes a oportunidade de viver experiências de estudo, estágio e pesquisa, na Europa e no mundo, preparando especialistas e profissionais para apoiar organizações que actuam no território (empresas, comunidades locais, organizações da sociedade civil) e promovem políticas de desenvolvimento sustentável e de adaptação climática, combinando as dimensões económica, social, ambiental, internacional e intercultural. Universidade da Madeira

A UMa explica que o programa do mestrado possibilita a escolha entre quatro percursos académicos que oferecem uma variedade de ensinamentos e especializações de forma a garantir um currículo académico amplo, completo e único.

Em todos os quatro percursos académicos, o primeiro semestre é realizado em presença na Universidade de Pádua a (coordenadora do mestrado) enquanto o segundo depende da escolha do percurso académico.

O primeiro percurso leva os estudantes do CCD-STeDe até à Universidad Andina Simón Bolívar, Equador (ensino online e presencial). O segundo até à Universidade da Madeira, Portugal (presencial) e o terceiro até à Université Joseph Ki Zerbo, no Burkina Faso (online e presencial). O quarto e último percurso leva até à Universidade de Joanesburgo, África do Sul (ensino presencial).

Durante o terceiro semestre, as aulas são principalmente 'on-line', salvo a escola de Verão organizada para estudantes de todos os percursos, na Ásia ou em África. O quarto semestre é dedicado a estágios e teses, que podem ser realizados em todo o mundo sob a supervisão de uma das universidades parceiras.

Além das cinco universidades parceiras do Consórcio, o CCD-STeDe tem também como parceiros profissionais a European Association for local Democracy (França/Itália), a Via Via Tourism Academy (Bélgica) e a Fundación Pachamama (Equador).

A conclusão deste mestrado internacional irá permitir a obtenção da Laurea Magistrale in Sustainable Territorial Development - Climate Change Diversity Cooperation (STeDe – CCD), pela Universidade de Pádua, e de um segundo título, consoante o percurso académico escolhido: Maestría de investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo - Universidad Andina Simón Bolívar ou Mestrado em Estudos Regionais e Locais - Universidade da Madeira ou Master recherche en Géographie Spécialité: Aménagement du Territoire - Université Professor Joseph KI-ZERBO ou Master on Environmental Management – Universidade de Joanesburgo. Universidade da Madeira

O calendário prevê mais dois períodos de candidatura (o primeiro acaba de encerrar): de 7 de Março a 26 de Abril e de 2 de Maio a 7 de Junho.

Informação adicional no sítio oficial do curso.