Andebol do Marítimo solidário com a Ucrânia

O andebol do CS Marítimo, que esta noite está a defrontar, no Pavilhão de Santo António, o Boavista, homenageou antes da partida o técnico do Boavista, o ucraniano e ex internacional pelo seu pais, Yuri Kostetsky.

Trata-se de uma figura bem conhecida do andebol de Portugal e em particular também da Madeira, pois defendeu as cores do Madeira Andebol SAD, durante quatro temporadas.

Carlos Baptista, vice-presidente do Marítimo e principal responsável pelo Madeira Andebol SAD, ofereceu uma camisola a Kostetsky, um momento saudado por todos os protagonistas do jogo e pelo público.