Açoriano Sérgio Ávila motiva militantes do PS-Madeira para desafio de 2023

Sérgio Ávila, antigo vice-presidente do Governo Regional dos Açores e deputado eleito à Assembleia da República pelo PS, em nome dos socialistas açorianos garante que "o PS é o futuro da Madeira". Por isso, deixou palavras de motivação: "Vencer o desafio de 2023 exige contributo máximo de todos".

O ex-governante lembrou que a Madeira está na "cauda do País" e que é necessário coragem para ser do PS.

Sérgio Ávila diz também que o PS ganhou as eleições nos Açores, mas que a vontade de tirar o PS do Governo, por todos os partidos da oposição, tem prejudicado muito os Açores, com uma instabilidade nunca vista e que se reflecte, por exemplo, na perda de fundos do PRR.