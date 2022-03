Curto-circuito em padaria na Avenida do Mar

Um curto-circuito no quadro elétrico de uma padaria, na Avenida do Mar, fez accionar os Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã.

Foi por volta das 7 horas que o alerta chegou ao quartel, levando ao accionamento de dois veículos de combate a incêndios e um ambulância, que não chegou a ser utilizada.

Quando chegaram ao local, as chamas já haviam sido extintas por um militar da GNR, que recorreu a um extintor para debelar as chamas. Os bombeiros procederam à ventilação do espaço.