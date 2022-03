Sérgio Marques curioso sobre a "postura de António Costa" em relação à Madeira

"Estou curioso sobre a postura de António Costa, agora absoluto, em relação à Madeira", afirmou Sérgio Marques, cabeça-de-lista nas eleições legislativas de 30 de Janeiro.

O deputado lembrou mais esta vitória do PSD, que aumentou a vantagem para o PS e fez com que a Madeira fosse a única região do país "onde o PSD conseguiu vencer".

Uma vitória que foi "de todos" e agradeceu às várias estruturas do partido.

Sérgio Marques espera que o Governo da República tenha outra atitude com a Região, mas admite que Costa possa tentar "testar uma nova decepção" nas eleições de 2023. A composição do próximo governo, diz, já vai "dar sinais claros".