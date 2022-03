Os trabalhos do Congresso do PS-Madeira estão interrompidos para almoço. Vão ser retomados às 14h30 com a apresentação da Moção de Sérgio Gonçalves.

Antes da interrupção foram aprovadas por unanimidade as alterações estatutárias. A principal alteração é a da criação de um capítulo novo para a institucionalização de uma secção da Diáspora e das Comunidades.