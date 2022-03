Sérgio Conceição rebate críticas com elogios aos adversários

O treinador Sérgio Conceição considerou hoje que apenas tem de elogiar os adversários do FC Porto, visando quem criticou a exibição dos 'dragões' na derrota diante do Lyon (0-1) para a Liga Europa de futebol.

"Só tenho de dizer coisas boas ou então dizem que facilitamos. Tenho de dizer 'top' dos adversários e achar que são as equipas mais fortes do mundo. Se disser que têm fragilidades defensivas, sou um treinador que facilito ou passei uma mensagem má ao balneário, como se fosse um treinador desse género", atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, no domingo, da 26.ª jornada da I Liga.

Três dias depois da derrota caseira frente aos franceses do Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o líder do campeonato defrontará o 16.º e antepenúltimo colocado, que "até está um pouco abaixo das expectativas" na luta pela permanência.

"À medida que se vai aproximando o final, estas equipas ficam com menos margem para alcançar objetivos. Na vida, quando estamos em dificuldades, vamos buscar forças que não pensávamos que tínhamos e chegamos a determinados limites que não pensávamos serem possíveis. O Tondela é das equipas que mais golos fazem para o lugar que ocupa. É um jogo importante, difícil e mais uma final das nove que temos pela frente", observou.

Garantindo apresentar "o 'onze' mais forte" frente a um opositor "bem encaminhado" para chegar à final da Taça de Portugal, competição na qual também está o FC Porto, Sérgio Conceição priorizou uma "gestão inteligente e criativa" perante a sobrecarga competitiva.

"Se calhar, não fui tão criativo no último jogo, porque achava que aquele 'onze' me dava uma resposta boa para ir a Lyon já com algum conforto na eliminatória. Não aconteceu. Nem sempre acertamos, infelizmente. Também não tenho a certeza de que, se colocasse quatro ou cinco jogadores diferentes, ganharia ou não perdia por 2-0 ou 3-0", advertiu.

Substituído ao intervalo desse encontro, após um choque violento com o brasileiro Lucas Paquetá, Pepe foi submetido a uma pequena cirurgia na cabeça e juntou-se no boletim clínico a Wilson Manafá, ainda a recuperar de uma rotura de tendão do joelho direito.

Essa lesão do 'capitão' possibilitou a estreia na equipa principal de Rúben Semedo, que foi contratado no mercado de transferências de janeiro e "passou por uma normal fase de adaptação a um novo clube, exigências e métodos", ao ponto de "já estar muito melhor".

"Isto não tem a ver com quem é o número um, dois ou três ou o substituto do Pepe, mas com as características do jogador em função de determinada estratégia. Naquele jogo, achei que era melhor o Rúben Semedo. Provavelmente, se o Pepe não puder competir amanhã [domingo], poderá jogar o Fábio Cardoso. Depende daquilo que definir. Não há hierarquias. O Fábio Vieira já jogou a avançado e ficaram os de raiz no banco", ilustrou.

Questionado sobre a evolução "muito positiva" de Pepê, que ganhou preponderância face à saída do colombiano Luis Díaz para o Liverpool, Sérgio Conceição mostrou-se "muito agradado" por verificar o extremo brasileiro "mais familiarizado com o futebol europeu".

"É explosivo e muito desequilibrador nas situações de um contra um. Ganhando alguma agressividade, consegue, com bastante acutilância, partir de trás para a frente de forma muito interessante. Tenho utilizado como lateral na reta final dos jogos para dar largura e profundidade. Joga bem por dentro, porque roda com facilidade, da mesma forma como sai de uma situação de pressão, através da sua capacidade e qualidade técnica", notou.

Na 'ressaca' da quinta derrota da época, o FC Porto surge numa série invicta de 53 jogos na I Liga e a variar entre os sistemas táticos '4-4-2' e '4-3-3', opção baseada na tentativa de "encontrar a melhor forma de integrar os jogadores à disposição dentro de uma ideia".

"Neste momento, criamos muito no meio-campo ofensivo, temos jogadas e combinações fantásticas e golos espetaculares, mas está a faltar-nos alguma consistência no processo defensivo. Estamos sempre à procura desse equilíbrio. Estas provas internas podem ser enganadoras, pois pensa-se muito no processo ofensivo, mas há outros tão importantes como esse", frisou o treinador dos 'dragões', que sofrem golos há cinco jogos seguidos.

O FC Porto, líder isolado, com 67 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 21, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da 26.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.