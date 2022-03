Antevê-se uma tarde longa. Chegou à Mesa do Congresso do PSD-M 48 inscrições de militantes que pretendem falar na sessão magna dos social-democratas e consagra a quinta eleição de Miguel Albuquerque na liderança no partido.

Neste momento já foram apresentadas as moções temáticas, apresentação das propostas de alteração dos estatutos, votação das propostas e intervenções políticas que vão acontecer ao longo da tarde.