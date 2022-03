PortoBay distinguido pela TUI com cinco prémios

A TUI, um dos maiores operadores turísticos do mundo, de origem alemã, distinguiu PortoBay Hotels & Resorts com cinco prémios Global Hotel Awards 2022.

Os hotéis distinguidos foram The Cliff Bay, Porto Mare, Eden Mar e Porto Santa Maria, situadas no Funchal. Também o PortoBay Falésia, situado nos Olhos d'Água, no Algarve, foi reconhecido.

As quatro unidades localizadas na Madeira integram o Top 100 Hotels da TUI.

Estes prémios reflectem a opinião dos clientes que se hospedaram nos hotéis que trabalham com este operador.

É com base nas experiências vividas pelos seus clientes que a TUI elege as melhores unidades hoteleiras.

Os galardões distinguem os melhores hotéis em vários países da Europa, assim como, no Egito, República Dominicana, Maldivas, Tailândia, México, Sri Lanka, Ilhas Maurícias, Estados Unidos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Indonésia, principais destinos deste operador.