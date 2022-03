Mini e Meia Maratona levou "mais de 500 pessoas" ao Porto Santo

A Mini e Meia Maratona do Porto Santo regressou após dois anos de pausa devido à covid-19.

O vice-presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim, mostrou-se satisfeito com este regresso da prova, que levou "mais de 500 pessoas" ao Porto Santo.

"Trouxemos mais de 500 pessoas da Madeira e tivemos também a participação de residentes do Porto Santo na mini, com muitos atletas a conseguirem os seus recordes pessoais", disse, frisando que tudo isto faz com que a organização encare "com maior optimismo" o futuro.

Na Meia Marotona, nos masculinos, Edwin Nunes, atleta da HF, venceu com 1.10.11. Nos femininos, a vencedora foi Daniela Sousa, atleta do GDE, com o seguinte tempo: 1.29.3.

Na Mini Maratona, nos masculinos, Bruno Silva, do CEE, venceu com 36.44. Nas femininos, Adília Fernandes, do AJS, venceu com 39.50.