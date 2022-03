Macron substitui dois elementos do Governo a cinco semanas das presidenciais francesas

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou este sábado a substituição de dois membros do seu Governo, a cinco semanas da realização da primeira volta das eleições presidenciais nas quais a sua reeleição está em jogo.

Num comunicado, a Presidência francesa (Eliseu) disse que Macron substituiu a secretária de Estado da Educação Prioritária, Nathalie Elias, a seu próprio pedido.

O nome de Nathalie Elias estava em destaque junto da opinião pública desde meados de Fevereiro, quando foi divulgado na imprensa que estava a ser alvo de uma investigação administrativa sobre o funcionamento do seu gabinete por alegações de 'bullying'.

Nathalie Elias, 48 anos, tinha entrado para o executivo em julho de 2020, depois de ter sido deputada, em 2017, no partido centrista MoDem, que faz parte da maioria presidencial.

O segundo elemento do Governo a ser substituído, também a seu pedido, é Jacqueline Gourault, até agora Ministra da Coesão Territorial e das Relações com as Administrações Territoriais.

Neste caso, a saída tinha sido planeada desde que se soube que iria para o Conselho Constitucional.

Gourault será substituída por Joël Giraud.

As eleições presidenciais francesas, nas quais Macron é apontado como favorito, irão realizar-se a 10 de abril (a primeira volta) e 24 de abril (a segunda volta).

Macron teve uma forte subida nas sondagens impulsionado pela visibilidade da sua gestão da guerra na Ucrânia, superando os 30% de intenções de voto.

Segundo uma sondagem do instituto Ipsos-Sopra Steria, publicada pelo diário Le Monde no sábado, numa semana, Macron subiu quatro pontos percentuais, de 26,5% para 30,5%, ao mesmo tempo que os seus rivais diretos registaram quedas.