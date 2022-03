Distinguidos 11 dos 88 Polícias Florestais na Madeira

Este ano foram agraciados, com um Louvor, seis Policias Florestais, que demonstraram zelo excepcional no cumprimento dos seus deveres.

Foram ainda reconhecidos, com a atribuição de um Elogio, 13 Policias Florestais, que se distinguiram através da sua dedicação, conduta, compostura e aprumo no exercício das suas funções.

Albuquerque reiterou que na Região a Polícia Florestal continuará a ser uma aposta do Governo Regional, ao contrário do que "infelizmente" acontece no continente, com a extinção deste Corpo em 2006, um "erro político que o país já está a pagar muito caro. Aqui isso não irá acontecer", assegurou.

A Praça do Povo, no Funchal, é palco da cerimónia de 109. aniversário do Corpo de Polícia Florestal.