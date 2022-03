Cinco toneladas de ajuda humanitária seguem do Funchal para Lisboa

Seguiu, ontem, 8 de Março, a bordo do navio "Funchalense 5", da GS Lines (Grupo Sousa), com destino a Lisboa, o segundo contentor com bens essenciais doados pelos madeirenses para o povo ucraniano.

Este contentor transporta quatro toneladas de alimentos, medicamentos e roupas, fruto da campanha lançada, na semana passada, pela representante na Madeira da Associação dos Ucranianos em Portugal, Valentyna Chan.

Associações e Grupo Sousa assinam protocolo de cooperação para ajuda humanitária à Ucrânia Foi hoje assinado um protocolo de cooperação para ajuda humanitária à Ucrânia entre a Associação 'EntreMundos', em articulação com o Alto Comissariado para as Migrações – ACM, a Associação 'Madeira Emergência', a Associação 'Monte de Amigos' e o Grupo Sousa.

Recorde-se que, na passada sexta-feira, partiu para Portugal continental o primeiro contentor com ajuda humanitária, pelo que ao todo esta iniciativa, apadrinhada pelo Grupo Sousa, já angariou cinco toneladas de bens recolhidos pelos madeirenses, a que correspondem cerca de 50 m3.

"Porque a guerra ainda não terminou, e há um longo caminho a percorrer, o Grupo Sousa reafirma o seu firme compromisso a esta causa", destaca um comunicado da entidade, que deixa um novo apelo à solidariedade dos madeirenses.

A LOGISLINK vai continuar a assegurar a recepção de bens essenciais no terminal da Cancela, nos dias úteis, durante o horário das 10 às 12 horas e das 15 às 17 horas.