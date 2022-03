Tome nota da agenda deste sábado, 12 de Março

- Das 9 horas às 20h30 - XX Congresso Regional do PS Madeira no Centro de Congressos da Madeira;

- 11 horas - O grupo parlamentar do PSD visita o Complexo Habitacional dos Casais d'Além, na Camacha;

- 11h30 - Terceiro espectáculos integrados no projecto ‘Cultura no Centro’ do Conservatório, com o grupo de Flauta Transversal, no Centro Comercial MadeiraShopping;

- 12 horas - ‘Conserto na Sé’ com a participação do Consort Bisel do Conservatório;

- 13 horas - Iniciativa 'Gastronomia Premium' do DIÁRIO, em parceria com o restaurante ' O Graveto', na Escola Hoteleira;

- 14/15/ 17h30 - Visitas guiadas às Casas da Vargem no âmbito do projecto 'Arquitetura de Portas Abertas';

- 14h30 - Arranque da primeira prova do Troféu AMAK Madeira Historic Rally, IV Oeste Historic Rally, na Marina da Calheta. A prova termina nos Canhas às 19 horas;

- Das 15 horas às 19h30 - O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, encerrará as Jornadas Autárquicas do CDS no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz;

- 17 horas - Apresentação do livro 'Três-Vezes-Dez-Elevado-a-Oito-Metros-por-Segundo' do músico David Santos na FNAC Madeira;

- 18 horas -Concerto da Orquestra Clássica da Madeira com o Ciclo Jovens Solistas no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 19 horas - A Igreja de São Vicente recebe o ciclo de concertos 'Barroco a Norte';

- 19 horas - A Orquestra de Sopros do Conservatório apresenta o espectáculo ‘Do Clássico ao Jazz’, no Fórum Machico.