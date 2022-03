Ondas até 12 metros de altura devem assolar a costa Norte da Madeira

Face ao agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago da Madeira, a Autoridade Marítima emitiu alerta face ao mar alteroso e vento muito forte.

A previsão do vento e do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago da Madeira, entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de amanhã, 12 de Março, e entre a madrugada de segunda-feira, dia 14, e a noite de terça-feira, 15 de Março.

​Na Madeira, a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 12 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 19 segundos. São esperados ventos com uma intensidade média de até 40km/h e rajadas até 120km/h, provenientes do quadrante Noroeste.