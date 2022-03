Tome nota da agenda desta sexta-feira, 4 de Março

- 9 horas - XIV Seminário Regional Eco-escolas no auditório do Edifício do Campo da Barca. A iniciativa contará com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia;

- 9h30 - Assinatura do acordo de colaboração institucional entre a Universidade da Madeira, a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, no auditório do Colégio dos Jesuítas;

- Das 9h30 às 11 horas e das 11 às 12h30 - Alunos do Externato Adventista apresentam o projecto 'Á descoberta da música' no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 10 horas - O Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, estará presente nas comemorações do Dia Mundial da Protecção Civil, na Praça do Povo;

- 11 horas - A direcção do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira reúne com o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, no Palácio do Governo;

- 11 horas - Iniciativa política do JPP na Praceta 25 de Abril, em Machico;

- 12 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na sessão de apresentação do programa de comemorações do centenário do falecimento do Beato Carlos de Áustria na igreja do Monte;

- 17 horas - Abertura da Exposição ' Museu de Arte Contemporânea: A Fundação' no Museu da Quinta das Cruzes;

- 18 horas - Apresentação do Livro de Ana Cristina Pereira 'Mulheres da minha Ilha, mulheres do meu país' no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. A iniciativa contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

- 18 horas - Inauguração da Exposição 'Don'T Waste Time', da autoria de Fedra Espiga Pinto, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo;

- 21 horas -Estreia do espectáculo 'Dramas & Papaias' no Centro Cívico do Estreito;

- 18 horas - PCP reúne-se com a Delegação Regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais.