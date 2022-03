Casas da Vargem merecem reconhecimento municipal

O executivo municipal da Ponta do Sol visitou, esta sexta-feira, as Casas da Vargem, localizadas no sítio da Lombada, que recentemente foram galardoadas com o Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2021.

Nesta visita, a vereadora com o pelouro da Habitação, Cláudia Canha, sublinhou que “este prémio vem reconhecer e enaltecer o concelho, onde a arquitectura se envolve com a beleza dos poios e socalcos típicos da Madeira".

É um prémio bastante importante para o município e que com a visibilidade também convida a que mais pessoas nos queiram visitar. Cláudia Canha

O prémio foi entregue no dia Mundial da Arquitectura, na Casa Frederico de Freitas. O galardão deve-se à distinção da obra como sendo um local de qualidade e conforto, longe dos distúrbios da cidade, com traços modernos e minimalistas.

As Casas da Vargem pertencem ao escritório de arquitectura 'Studio Dois' e trata-se de um projecto da autoria de Carolina Sumares e Rik den Heijer.