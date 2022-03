Portugal com 79.278 infecções e 160 mortes entre 1 e 7 de Março

Portugal registou 79.278 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 entre 01 e 07 de março e 160 mortes associados à covid-19 e uma redução de internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico, que a partir de hoje deixa de ser diário e passa a semanal, o número de casos confirmados de infeção subiu 11.963 em relação à semana anterior, registando-se ainda uma redução de 36 óbitos na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passa a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório e com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1.225 pessoas, menos 133 do que no mesmo dia da semana anterior, e 78 doentes estavam em unidades de cuidados intensivos, menos 18.

De acordo com o boletim da DGS, o primeiro que apresenta dados semanais, a incidência cumulativa a sete dias estava, na segunda-feira, nos 770 casos, tendo subido 18% em relação à semana anterior, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) situava-se em 0,99.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou um total de 30.744 casos entre 01 e 07 de março, mais 7.866 do que no período anterior, e 53 óbitos, menos oito.

O Norte totalizou 12.928 casos de infeção, menos 1.001 do que na semana anterior, e 38 mortes, menos 21, enquanto no Centro foram notificadas 16.808 infeções (mais 2.166) e 45 óbitos (mais três).

No Alentejo foram registados 5.614 casos positivos (mais 1.448) e sete óbitos (menos seis) e no Algarve verificaram-se 5.349 infeções pelo SARS-CoV-2 (mais 952) e cinco mortes (menos sete).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 3.379 novos contágios entre 01 e 07 de março (menos 632) e sete mortes (mais duas), enquanto a Madeira registou 4.456 casos nesses sete dias (mais 1.164) e cinco mortes (mais uma).

De acordo com a DGS, a faixa etária dos jovens entre os 10 e os 19 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (18.639), seguida das pessoas entre os 20 e 29 anos (12.990), enquanto os idosos com mais de 80 anos foram o grupo com menos infeções (3.251).

Dos internamentos totais, 552 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (270) e dos 60 aos 69 anos (153).

O boletim da DGS refere ainda que, na primeira semana de março, morreram 105 idosos com mais de 80 anos, 36 pessoas entre os 70 e 79 anos, 12 entre os 60 e 69 anos, seis entre os 50 e 59 anos e uma entre os 40 e 49 anos.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, o boletim adianta que 100% dos grupos etários das pessoas com mais de 80 anos, entre 65 e 79 anos e entre os 50 e 64 anos têm a vacinação completa contra a covid-19.

Quanto à dose de reforço da imunização contra o SARS-CoV-2, 94% dos idosos com mais de 80 anos já a recebeu, assim como 96% das pessoas entre os 65 e 79 anos, 82% entre os 50 e 64 anos, 56% entre os 25 e os 49 anos e 40% entre os 18 e 24 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.