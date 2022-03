Tome nota da agenda desta sexta-feira, 11 de Março

- 9h30 - 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura com a realização de uma Audição Parlamentar com a presença do secretário regional de Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho;

-Das 10 às 12h30 - A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território, promove a sessão pública de apresentação da proposta do Programa Especial de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, no Museu de Electricidade da Madeira na Casa da Luz;

- 10 horas - Estreia do espectáculo 'Antiprincesas' no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 11 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visita a sede da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, com o actor Fernando Mendes;

- 11h30 - 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 11h30 - Iniciativa politica do PCP na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12 horas - Iniciativa política do JPP junto às obras do Novo Hospital Central e Universitário da Madeira;

- 12 horas - Inauguração da requalificação urbanística da Rua Padre Mendonça em São Jorge, Santana;

- 13 horas - Iniciativa 'Gastronomia Premium' do DIÁRIO, em parceria com o restaurante ' O Graveto', no restaurante 'Beef & Wines';

- 14h30 - A Direcção Regional do Trabalho promove uma conferência de impressa para fazer ponto de situação sobre a Contratação Colectiva de Trabalho – Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira;

- 15 horas - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de entrega de diplomas aos alunos da 1.ª Edição no Funchal da Pós-Graduação Gestão na Saúde da Universidade Católica do Porto, organizada em parceria com o Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 15 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, estará presente na cerimónia de encerramento do XXX Festival Regional de Teatro na Escola Secundária Jaime Moniz;

- 15h30 - O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza uma visita ao Departamento de Engenharia Informática e Design de Media Interactivos da Universidade da Madeira, no Campus da Penteada;

- 19 horas - Abertura da exposição 'As 4 Estações' de Aurélio Matos na Casa da Cultura de Santana;

- 18 horas - Inauguração do ciclo de exposições 'Os Artistas das Portas' da autoria dos artistas que participaram no projecto 'artE de pORtas abErtas', na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho, em Machico;

- 21 horas - Apresentação da peça de teatro 'Confissões de um Grande Coração' no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;