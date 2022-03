Zainadine, Clésio e Dylan convocados às suas selecções

Os atletas do Marítimo Zainadine Júnior e Clésio Baúque foram convocados para os trabalhos da selecção de Moçambique, o mesmo sucedendo com o jovem Dylan Collard que se vai estrear na selecção das Ilhas Maurícias.

Zainadine e Clésio foram chamados pelo seleccionador moçambicano, Chiquinho Conde, para os trabalhos que decorrem nos dias 21 a 29 de Março.

Os jogadores verde-rubros integram os trabalhos a 21 de Março, o dia seguinte ao jogo com o Gil Vicente, e, 48 horas depois, entram em campo para defrontar o Níger, no primeiro de dois particulares agendados para o estágio de preparação.

O segundo encontro decorre e 26 de Março, frente à Mauritânia, e o regresso à Madeira previsto para o dia 29 deste mês.

Dylan Collard, jogador que alinha pelos sub-23 e equipa B dos verde-rubros, foi convocado pela primeira vez, para a seleção principal das Ilhas Maurícias, que tem na agenda dois jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, cuja próxima edição se disputa na Costa do Marfim, em 2023.

Dylan Collard nasceu na Austrália a 16 de Abril de 2000, filho de mãe madeirense e pai natural das Ilhas Maurícias, ligação que valida a sua chamada aos trabalhos da seleção nacional, previstos para os dias 21 a 29 de Março.

As Ilhas Maurícias têm no programa dois jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas, ambos com São Tomé e Príncipe, e, para isso, tem programado um estágio de preparação nas Ilhas Seychelles.