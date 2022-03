Henrique Araújo estreia-se a marcar pelo Benfica

O madeirense Henrique Araújo estreou-se a marcar, esta noite, pela equipa principal do Benfica. Logo na primeira vez que tocou na bola depois de ter sido lançado aos 74 minutos pelo técnico Nelson Veríssimo, o jovem avançado das águias marcou (75') instantes depois de ter saltado do banco de suplentes.

Como um verdadeiro ponta-de-lança, Henrique aproveitou a defesa incompleta do guarda-redes do Vizela - após remate de Gonçalo Ramos - e na recarga atirou a contar e empatou o encontro (1-1), no Estádio da Luz.

O golo de Henrique Araújo que 'salvou' o Benfica

Henrique Araújo contabilizava até ao momento 35 minutos de jogo na I Liga com a camisola dos encarnados, mas ainda não tinha balançado as redes adversárias.

Henrique Araújo festejou de forma efusiva o golo da 'estreia'.

Já pelo Benfica B, a história é outra. O madeirense contabiliza 13 golos em 25 partidas realizadas pela equipa secundária das 'águias' esta temporada.