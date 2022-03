Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 10 de Março

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00: Feira Temática de Gastronomia, no Mercado dos Lavradores;

09h30: Reunião de Câmara do Funchal;

10h00: O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, estará presente, na entrega de certificações do Projecto 'Escola EDUCAmedia', no Auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro;

11h30: O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o primeiro estabelecimento da empresa Bike Power Motociclos e Acessórios, no Largo Visconde Ribeiro Real nº.2, no Funchal;

12h00: Conferência de imprensa nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, na Rua da Carreira nº 107, para apresentação dos resultados da vigilância da Rede Sentinela à COVID-19 na RAM;

15h00: Reunião da Câmara da Ponta do Sol;

15h45: PCP reúne-se com o Sindicato dos Professores da Madeira. Vão ser apresentadas as conclusões da reunião, na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h30: A ACIF promove workshop 'Os Novos Desafios Legais Ambientais para o sector Automóvel, Metalomecânico e Metalúrgico', na Rua dos Aranhas;

17h00: Conferência de Imprensa relativa ao jogo entre a AM Madeira SAD e o CF 'Os Belenenses' a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, na sala de conferência de imprensa do Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo, em Santo António;

17h00: A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, dá a conhecer os empreendedores que aderiram à 2.ª Fase do Viveiro de Lojas do Funchal, no Largo do Corpo Santo;

17h30: Inauguração de exposição 'Raiz do Núcleo' de Teresa Gonçalves Lobo, na Assembleia Legislativa da Madeira

19h00: '100 dias CMFunchal – Coligação PSD/CDS Funchal Sempre à Frente', com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e do presidente da Comissão Política Regional do CDS, Rui Barreto.