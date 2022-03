Tome nota da agenda desta quarta-feira, 9 de Março

- 9 horas - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 10 horas - Atelier das Artes 'Partilha de Culturas e Saberes', no âmbito do projecto 'Adopta um Avô' no no Auditório Padre Mário CasaGrande da Escola da APEL. O evento conta com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, e da presidente do Instituto de Segurança Social, Micaela Freitas;

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à entrega de prémios do concurso 'A Pandemia Ainda Não Acabou' no auditório da Escola Horácio Bento de Gouveia;

- 11h30 - O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, apresenta a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura no Centro Cultural de Belém;

- 11h30 - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o novo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira;

- 12 horas - Cerimónia de apresentação pública do 'Manual Técnico da Macieira' no Auditório do Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira;

- 15 horas - O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, entrega um um sismógrafo à Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, no âmbito das acções programadas para o 'Mês da Protecção Civil 2022', numa iniciativa entre a autarquia e a Universidade da Madeira;

- 15 horas - Espectáculo de teatro ‘Pêssegos em Calda’ integra programa do Festival de Teatro ‘Carlos Varela’, no Liceu Jaime Moniz;

- 15 horas - Estreia do documentário 'GIRO – Projecto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão' no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos;

- 16 horas - Iniciativa política da CDU na freguesia de São Gonçalo, no concelho do Funchal;

- 17 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visita o Colégio Missionário Sagrado Coração, por ocasião da reunião mensal do Governo Provincial, que teve início na última segunda-feira, dia 07 de Março, e que culmina esta quarta-feira;

- 17 horas - Inauguração da exposição de pintura de Salomé Moniz na Galeria da Fundação Cecília Zino;

- Entre as 18 e as 19h30 - Os Grupos Disciplinares de Ciências da Natureza e de Educação Física da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, dinamizam a iniciativa 'O Direito de ser socorrido e o Dever de saber Socorrer' no ginásio da escola;

- 19 horas - Seminário sobre o Dia Internacional da Mulher e a Igualdade de Género no auditório do ISAL.