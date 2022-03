Semana das Artes na Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade

No âmbito da Semana das Artes promovida pelo Departamento de Expressões da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, o Grupo Disciplinar de Educação Física daquele estabelecimento de ensino levou a cabo a dinamização de duas atividades: uma demonstração da disciplina de Ginástica Aeróbica e a 'II MoveDançArte'.

A primeira das iniciativas decorreu na quarta-feira e contou com a presença de Angéla Szilvás, treinadora da seleção regional de Aeróbica da Associação de Ginástica da Madeira (AGIM). A ginasta da AGIM performou uma fantástica demonstração da disciplina de ginástica aeróbica, evento que contou com a participação de cerca de quarenta alunos.

Esta iniciativa cativou o interesse de muitos dos jovens ali presentes, de tal forma que a AGIM, em parceria com o Valour Futebol Clube do Rosário, pretendem introduzir a disciplina no concelho de São Vicente. Nesse sentido, acrescentam os organizadores, os interessados deverão formalizar o seu interesse mediante a realização da respectiva inscrição nas instalações do Valour Futebol Clube.

Na quinta-feira, inserida na evocação do 28.º aniversário da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, decorreu a 'II MoveDançArte', iniciativa que contou com a participação da instrutora de Zumba, Kiki Freitas. Nesta actividade participaram 34 alunos da secundária de São Vicente. Ambas as actividades proporcionaram experiências diferentes aos alunos e momentos únicos de exercício, dança, saúde e alegria.