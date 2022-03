Semana da Economia traz convidados de peso à Escola Francisco Franco

Está a decorrer a Semana da Economia na Escola Secundária Francisco Franco.

As vertentes económicas: da Economia à Gestão, do Direito à Contabilidade constituíram - desde sempre - áreas de formação de referência desta escola. O contexto actual cada vez mais incerto, volátil, e, disruptivo em que nos encontramos expõe as organizações, e, os seus profissionais a desafios permanentes e, a adaptações constantes. Escola Secundária de Francisco Franco

Diz o estabelecimento que é preciso trazer a “economia real” à escola, construir um diferencial positivo, o que, apenas, é conseguido com aprendizagem, conhecimento e competências adquiridas.

Programa aliciante e oradores convidados

Os últimos dois dias de trabalhos, quinta-feira e sexta-feira, serão dedicados à 'Economia Azul', pelas 10 horas do dia 10, e, pelas 11h30 do dia 11, às 'Políticas Europeias' do sector e à 'Energia Sustentável'.

Na quinta-feira será orador o professor doutor João Figueira de Sousa, professor Associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL- Universidade Nova de Lisboa, que se desloca propositadamente à Região para participar na 'Semana da Economia' desta escola.

Doutorado em Geografia e Planeamento Regional na especialidade de Gestão do Território, o Professor Doutor Figueira de Sousa é investigador da UNL, no Instituto de Dinâmica do Espaço desta Universidade, tendo participado na coordenação e desenvolvimento do 'Plano Referencial Estratégico Mar Madeira 2030'.

Encerra as actividades do dia 10 a empresa Marismar - Aquicultura Marinha, Lda., que através do seu responsável máximo, Carlos Baptista, irá explicar as perspectivas de investimento em uma área de negócio recente, a aquicultura.

A concluir os trabalhos, o dia 11 , contará com a presença da deputada Sara Cerdas, membro do Parlamento Europeu, integrando a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, que abordará a perspectiva da política Europeia rumo a uma resposta concertada a nível ambiental.

Francisco Taboada, presidente do Conselho de Administração da EEM - Empresa de Electricidade da Madeira - empresa operadora do Sistema Eléctrico Público Regional - reflectirá sobre a responsabilidade da EEM na prossecução da sustentabilidade dos recursos energéticos regionais.