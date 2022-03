Centenas de milhares de pessoas sem acesso a serviços básicos

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) está a procurar fazer chegar mais ajuda humanitária às crianças e famílias na Ucrânia, onde centenas de milhares de pessoas estão sem acesso a serviços básicos devido à invasão russa.

Segundo o representante da UNICEF na Ucrânia, Murat Sahin, citado em comunicado???????, a agência da ONU está a "preparar-se para reforçar as operações assim que as restrições de acesso forem levantadas e as condições de segurança estiverem garantidas, para que a assistência humanitária possa ser enviada para as áreas mais duramente atingidas".

De acordo com a Unicef, desde o início da invasão russa, as famílias têm "estado a abrigar-se no subsolo, isoladas dos serviços básicos", e "hospitais e maternidades deslocaram os seus pacientes para caves".

"Por todo o país, centenas de milhares de pessoas estão sem acesso a água potável devido a danos nas infraestruturas de abastecimento de água. O país está a ficar sem recursos médicos essenciais e foi forçado a parar os esforços urgentes que estavam em curso para travar um surto de poliomielite", sustentou.

A Unicef, que havia já anunciado a entrega do primeiro carregamento de material humanitário em Lviv, disse que está a caminho da Polónia mais ajuda, incluindo 17.000 cobertores e roupas de inverno quentes para as crianças.

O primeiro carregamento incluía sobretudo equipamento de proteção pessoal para os trabalhadores de saúde da covid-19, bem como artigos médicos urgentemente necessários, incluindo medicamentos, 'kits' de primeiros socorros, 'kits' de obstetrícia e equipamento cirúrgico, 'kits' de desenvolvimento da primeira infância, entre outros.

"A UNICEF está também a ampliar a sua resposta para satisfazer as necessidades urgentes das crianças e famílias que atravessam as fronteiras para os países vizinhos. Estes esforços incluem a criação de espaços seguros para as crianças e mulheres (os chamados 'Blue Dot') ao longo das rotas de trânsito, para que estas tenham acesso a alguns serviços básicos aí prestados", lembrou a organização.

O Fundo apela a um apoio de 349 milhões de dólares (321 milhões de euros) para o financiamento da resposta à crise na Ucrânia e região, sendo que 276 milhões de dólares (255 milhões de euros) destinam-se a programas da organização no território ucraniano e 73 milhões de dólares (67 milhões de euros) têm como objetivo ajudar as crianças nos países vizinhos.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.