"A nossa arte é para os madeirenses"

O Museu da Quinta das Cruzes abriu hoje, dia 4 de Março, as suas portas à exposição 'Museu de Arte Contemporânea: a fundação', que discorre sobre o MUDAS.Museu enquanto museu de arte moderna e as suas colecções. A cerimónia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque, que na ocasião, destacou a "simbiose entre [o Museu da Quinta das Cruzes] e um dos melhores, senão o melhor, museu de arte contemporânea do país, que é o MUDAS". "Tem cerca de 600 obras de artistas portugueses contemporâneos de alta qualidade", reforçou.

O presidente do Governo Regional reforçou também que "a Madeira tem talvez o melhor museu de arte contemporânea de Portugal" e sublinhou que a cultura e a arte na Região "destinam-se em primeiro lugar aos madeirenses" e não somente aos estrangeiros que nos visitam.

A exposição 'Museu de Arte Contemporânea: a fundação' trata-se de uma parceria entre o MUDAS.Museu e o Museu da Quinta das Cruzes, que tem por objectivo dar mote ao início das comemorações do trigésimo aniversario da fundação do Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

As obras expostas mostram como tudo começou e são a base de um trabalho iniciado em 1992 e que deu origem ao Museu de Arte Contemporânea da Madeira, hoje designado comummente por MUDAS.Museu, cujo acervo continua a ser enriquecido através de uma política de aquisições do Governo Regional que tem sido reforçada nos últimos anos.

Na cerimónia de abertura foi também apresentado publicamente o programa das comemorações dos trinta anos da fundação do Museu de Arte Contemporânea.

Resta referir que a exposição 'Museu de Arte Contemporânea: a fundação' poderá ser visitada, no Museu da Quinta das Cruzes, até ao dia 31 de Outubro.