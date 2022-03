Rodrigo Andrade conquista terceiro lugar em etapa Mundial

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em colaboração com a Federação Internacional de Ténis de Mesa, realiza entre 2 e 4 de Março (quarta a sexta-feira), em Vila Real, a competição masculina do WTT Youth Contender Vila Real 2022.

Nesta quarto etapa do Circuito Mundial de Jovens, estão reunindo um total de 136 masculinos, distribuídos pelos escalões etários de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19.

No dia de hoje estiveram em acção os jovens atletas madeirenses Hugo Pereira (Clube Desportivo São Roque), Rodrigo Andrade e Lourenço Sardinha (Associação Desportiva Galomar), Francisco Ferreira e Gabriel Canteiro (Clube Desportivo 1.º de Maio), acompanhados pelos treinadores Ricardo Faria (Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol) e Ruben Canteiro (CD 1.º de Maio).

Depois de no dia anterior terem competido nos escalão de sub-13 e sub-15, a 'armada madeirense' marcou presença, hoje, nas competições destinadas as escalões de sub-11 e sub-15 Masculinos, com destaque para a prestação de Rodrigo Andrade, que alcançou o mapa final da competição mais jovem.

Na luta por um lugar na final, o jovem madeirense foi derrotado por 2-3 (9-11, 12-10, 5-11, 13-11 e 6-11), frente ao jogador da arábia saudita, Abdulrahman Al Taher, numa boa participação do jovem madeirense.

Os seus colegas não conseguiram obter a qualificação para o mapa final das suas competições, apesar da boa réplica apresentada nos encontros disputados.

De referir que a Madeira esteve igualmente representada pelas atletas Leonor Gomes (CD São Roque) e Irina Silva (CTM Santa Teresinha), o treinador Daniel Costa (ATM Madeira), assim como os árbitros Germano Gouveia, Emanuel Rodrigues e Elena Santos.