Empresários pela Inclusão Social visitam Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira

A Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) recebeu esta sexta-feira, 11 de Março, a presidente da direcção da Empresários pela Inclusão Social, Leonor Beleza, e o director-geral da instituição, Diogo Simões Pereira.

Neste encontro, os representantes da Empresários pela Inclusão Social ficaram a conhecer pessoalmente Sara Franco, vencedora de uma bolsa EPIS na categoria 'Jovens Especiais Fundação Amélia de Mello' (apoio a jovens adultos com necessidades especiais a frequentar programas/estágio de inserção profissional ou ocupacional em empresas ou outras instituições).

A jovem encontra-se a fazer um estágio de 12 meses na direcção de serviços de aquisições e gestão de depósitos da DRABM, tendo iniciado este processo em Dezembro último. No âmbito deste estágio, Sara Franco colabora nos depósitos de biblioteca, responde a pedidos das salas de leitura (recepção das requisições, pesquisa dos livros no depósito, envio dos livros para as salas de leitura e posterior arrumação dos livros após consulta nas salas e/ou empréstimo domiciliário), e é ainda responsável pela carimbagem e magnetização de livros.

Na visita de hoje, Sara Franco mostrou à presidente da direcção da EPIS as suas tarefas diárias, explicando com detalhe as funções que desempenha. Leonor Beleza mostrou-se satisfeita com a realização deste estágio promovido junto da DRABM, em parceria com o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família. Os representantes da instituição foram ainda acompanhados do director da DRABM, Nuno Mota, do director-gerente do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, Rui Freitas, e da terapeuta ocupacional daquela instituição, Magda Lemos.