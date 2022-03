Vídeo resume um ano a ‘Velejar pela Inclusão’

As pessoas são capazes de fazer coisas incríveis quando se dedicam a uma causa

A afirmação é de Ana Lorenço, coordenadora do projecto ‘Velejar pela Inclusão’ – financiado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão Social, no âmbito do OPRAM 2019 – em destaque na rubrica ‘Final Feliz’ da edição impressa do DIÁRIO deste dia 11 de Março.

Para dar a conhecer este trabalho, desenvolvido entre Janeiro e Dezembro de 2021, a equipa do Clube Naval do Porto Santo (que é a promotora do projecto) divulgou, esta semana, um vídeo no seu canal de YouTube com um resumo das actividades desenvolvidas junto de crianças com necessidades educativas especiais e suas famílias.