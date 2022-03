Biblioteca Municipal de Machico assinala 14.º aniversário

A Biblioteca Municipal de Machico - Francisco Álvares de Nóbrega - comemora este mês de Março o seu 14.º aniversário nas instalações do Fórum Machico, com a realização de várias actividades.

Entre as iniciativas promovidas pela Câmara Municipal, através da Biblioteca Francisco Álvares de Nóbrega, serão realizadas actividades relacionadas com a doação da biblioteca particular do Padre Agostinho Jardim Gonçalves à esta entidade, oficializada a 12 de Setembro de 2017, com 7500 livros.

A Biblioteca Municipal apresenta a sua colecção de marcadores de livros - 'Machico, marca a tua história com cultura' - que vem juntar-se às iniciativas 'Hora do Conto', 'Leitor do mês' e 'Autor do mês' para dinamizar o espaço.

A colecção integra um conjunto de 12 marcadores de livros únicos e exclusivos. Para ter acesso à esta colecção, o leitor terá de requisitar pelo menos um livro por mês na biblioteca e receber o seu marcador.

As iniciativas têm como objectivo dinamizar as visitas à biblioteca, promover a literacia e incentivar a população a conhecer e a frequentar a sua biblioteca municipal.