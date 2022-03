Biblioteca Municipal do Porto Santo alvo de obras de requalificação

A Biblioteca Municipal do Porto Santo foi recentemente alvo de obras de requalificação. Em nota enviada à comunicação social a autarquia dá conta que a intervenção foi feita com o objectivo de "dar resposta aos novos desafios da era digital e oferecer melhores condições aos leitores" no usufruto dos serviços daquele espaço.

No decorrer das obras, que decorreram entre Outubro e Novembro de 2021, foi feita a manutenção, a substituição e consequente melhoria das infra-estruturas existentes.

Confira o resultado da intervenção na galeria de fotos.