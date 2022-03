‘Francisco Franco’ assinala Dia Internacional da Matemática

O grupo de Matemática da Escola Secundária de Francisco Franco vai evocar o ‘Dia Internacional da Matemática’, este ano subordinado à temática 'A Matemática une…', que se comemora na próxima segunda-feira, 14 de Março, com a dinamização de várias actividades.

Na segunda-feira, além da inauguração, às 9h30, da exposição 'A Matemática Une', cujos trabalhos serão exibidos na Praça da Cor, na vitrine Matemática e no plasma do Bar dos Alunos, haverá a palestra 'Educação STEAM' (Science, Technology, Engeenering, Arts and Mathematics), às 10 horas, na Sala de Sessões, a proferir por Elsa Fernandes, da Universidade da Madeira e Leonardo Faria, do Clube Desportivo Nacional.

Ainda na manhã do dia 14, pelas 11 horas, decorre o momento 'Music', com a presença da aluna Joana Mendonça e do Núcleo de Música; entre as 12 e 13 horas, várias turmas da escola associam-se à '2022 Global Online Celebration'.

Já na parte da tarde, as professoras Ana Paula Jardim e Aldina Abreu falam sobre 'Funções e Estatísticas na CASIO', numa apresentação direccionada para alunos de 10.º ano.

No dia 16 de Março, a partir das 10 horas, Roberto Abreu, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, aborda a matemática na 'Gestão Florestal' e Roberto Oliveira, docente da Francisco Franco, pelas 15 horas fala sobre 'Elaboração de testes de matemática no Kahoot'.

Os professores Álvaro Velosa e Humberto Ornelas, no dia 16, pelas 17 horas, dinamizam a actividade 'Explorando a Numworks'.