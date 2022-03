Uso da máscara em espaços exteriores 'cai' na Madeira na próxima quarta-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reafirmou esta manhã que na próxima quarta-feira, dia 16 de Março, vai deixar de ser obrigatório usar a máscara em espaços exteriores.

“É oficial, vamos levar hoje ao Conselho de Governo e entra em vigor na quarta-feira, porque temos uma taxa de vacinação na ordem dos 91% e a taxa de mortalidade, relativa ao covid, é inferior a 0,8%. Portanto, temos condições, neste momento, para com relativa segurança prescindirmos do uso de máscara no exterior”, explicou.

Albuquerque já tinha revelado, em declarações ao DIÁRIO, a 27 de Fevereiro último, que o uso da máscara deixaria de ser obrigatória na via pública a partir da segunda quinzena de Março.

Também a 2 de Março, o chefe do executivo madeirense referiu, num acto público, que não iria recuar na obrigação do uso da máscara até 15 de Março.