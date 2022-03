UMAR assinla Dia Internacional das Mulheres com semana de iniciativas

O núcleo da Região Autónoma da Madeira da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta - irá desenvolver diversas iniciativas entre os dias 7 e 11 de Março, no âmbito das comemorações do Dia Internacional das Mulheres.

A partir do dia 7 de Março e até ao dia 11, a exposição itinerante 'Direitos Humanos das Mulheres' estará patente na Loja do Munícipe do Caniço. "A exposição itinerante visa sensibilizar para a importância da igualdade de género e combater a discriminação e a violência, através do conhecimento da história da evolução da igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens em Portugal, e o papel fulcral da sustentabilidade ambiental, social e económica nos direitos humanos", explica a UMAR em nota de imprensa.

Já no dia 8 de Março, na parte da tarde, terá lugar iniciativa de contacto com a população, sob o mote 'Nem menos nem mais direitos iguais', com o objectivo de sensibilizar para a igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens.

No dia 11 de Março, a UMAR estará a divulgar os seus materiais e a recolher fundos para a associação no Jardim Municipal do Funchal, no mercadinho "Saberes & Sabores no Feminino", que organiza semanalmente para as suas associadas artesãs, colaborando para o seu empoderamento económico.

Durante toda a semana, serão ainda desenvolvidas acções de sensibilização nas escolas da Região, para vários graus de ensino, sobre a origem do Dia Internacional das Mulheres, no âmbito do programa de prevenção primária da violência de género da UMAR.