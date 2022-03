Escola Francisco Franco debate Economia e Ambiente

“Economia e Ambiente” é o tema do ciclo de conferências da VIII Semana da Economia e Gestão, que vai decorrer entre 7 e 11 de Março, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, numa organização dos docentes do grupo disciplinar de Economia e Contabilidade do estabelecimento escolar.

Na segunda-feira, 7 de Março, pelas 15 horas, será debatido o tema “Economia versus Ambiente” com a participação do professor da Universidade da Madeira Luís Pinto Machado e do Engenheiro João Correia.

“Economia Circular” e “Consumo Sustentável” são as temáticas previstas para 8 de Março, abordadas respetivamente por Pedro Sepúlveda e Cristina Silva, a partir das 10 horas.

No dia 9 de Março, também pelas 10 horas, são apresentados exemplos de boas práticas ambientais. João Aragão, do Hotel Sentido GaloMar, fala sobre “Turismo Sustentável” e Guida Gouveia, da Quinta do Mitra, sobre “Agricultura Biológica”.

A “Economia Azul” está no centro do debate no dia 10 de Março, a partir das 10 horas, com a presença de João Figueira de Sousa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Carlos Batista, da Marismar.

O ciclo de conferência da VIII Semana da Economia a Gestão termina no dia 11 com duas comunicações, a partir das 11h30: “A Visão da União Europeia”, pela Eurodeputada Sara Cerdas e “Energia Sustentável” por Francisco Tabuada, presidente do Conselho de Administração da Empresa da Eletricidade da Madeira.