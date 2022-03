Município do Funchal assinala Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional da Floresta

Este ano, o Município do Funchal assinala o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional da Floresta, no Parque Ecológico.

Está prevista uma semana de actividades de sensibilização, diversão e contacto com a natureza, para todas as idades, entre os dias 14 e 21 de Março.

Está estimada a presença de cerca de 700 participantes de várias escolas e instituições da Região Autónoma da Madeira.

A Câmara Municipal do Funchal pretende que os participantes fiquem a conhecer o ecossistema florestal do Funchal, através de jogos lúdicos e pedagógicos, onde serão privilegiadas actividades de laboratório, estações didácticas, plantação de espécies nativas e percursos pedestres.

No dia 19 de Março, como forma de assinalar o Dia do Pai, está prevista a realização de actividades de plantação, privilegiando a relação entre pais e filhos.

Contos e canções dinâmicas terão lugar no auditório do Centro de Recepção do Parque Ecológico para sensibilizar e cativar os participantes mais novos do pré-escolar, juntando a diversão à descoberta do ecossistema florestal. Para os mais audazes, realizam-se percursos de orientação pedestres, permitindo o contacto direto com a natureza e a promoção da atividade física.

No dia 20 de Março, há uma actividade aberta ao público, denominada 'Uma Aventura pela Floresta', dirigida a grupos familiares que vão ser desafiados a realizar um percurso de orientação pedestre para descoberta da biodiversidade florestal, culminando com a plantação de uma espécie nativa.

Estas iniciativas reforçam, no entender da Câmara Municipal do Funchal, a importância que o município confere à componente das Alterações Climáticas, Sustentabilidade e da Literacia Ambiental.