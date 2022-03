Turmas EFA da Francisco Franco dedicam semana à Cidadania Ambiental

As turmas dos cursos EFA da Escola secundária de Francisco Franco vão dedicar esta semana, no âmbito de mais uma actividade integradora, à Cidadania Ambiental, que está incluída no tema aglutinador da escola para este ano.

Hoje à noite é inaugurada a exposição 'Como ajudar o planeta', organizada pelos alunos da turma 22 Técnico de Informática.

No dia 9 de Março, quarta-feira, os alunos da turma 12 B e C, em parceria com o Clube de Física e Química da escola, efectuam um workshop sobre produção de sabão/sabonete, reaproveitando óleos domésticos usados, provenientes da campanha 'Recicóleo', que está a decorrer entre a comunidade educativa.

Já no dia 10 de Março, a turma 21TAG irá realizar uma acção de sensibilização sobre 'Alimentação sustentável' para dar a conhecer o conceito e a melhor maneira de contribuir para uma cidadania consciente e participativa.

Estas turmas, mediadas por Marta Sousa, Paula Coelho e Sofia Vieira, pretendem manifestar como fazer, o que fazer e, acima de tudo, consciencializar de que pouco faz muito, um pequeno gesto pode mudar mentalidades num assunto tão suscetível e actual como é o da cidadania ambiental