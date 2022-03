Criação de uma bolsa de emprego no Porto Santo em perspectiva

Foi numa reunião entre o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, e a presidente do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), Vânia Jesus que foi perspectivada a criação de uma bolsa de emprego na Ilha Dourada.

Na ocasião, ambas as entidades mostraram toda a abertura para uma parceria institucional construtiva, promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo o desemprego, através da implementação de medidas activas e de ações de promoção do emprego.

A bolsa de emprego deverá nascer de um programa que aposta no desenvolvimento de um trabalho de proximidade, envolvendo as duas instituições, de forma a qualificar os trabalhadores das empresas locais e atrair recursos humanos para as mesmas.

Para Nuno Batista ‘’esta iniciativa, que se enquadra dentro de desafios mais amplos, pretende apoiar as empresas ao nível da dificuldade de recrutamento de recursos humanos e procurar corresponder ao desafio de termos cada vez mais pessoas qualificadas e especializadas a trabalhar, dinamizando desta forma a oferta de emprego na nossa ilha’’.

A bolsa de emprego será, ao mesmo tempo, uma forma de corresponder “aos anseios e necessidades de muitos dos nossos jovens que, quando terminam a escolaridade obrigatória, se sentem inseguros e não sabem que rumo dar às suas vidas”, disse o presidente da Autarquia.

Este programa irá permitir a integração dos jovens do Porto Santo no mercado de trabalho, de acordo com a sua formação e aptidão, a par dos incentivos municipais que serão criados e das parcerias com entidades públicas e privadas que irão ser promovidas, de modo a garantir a empregabilidade.