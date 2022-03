“Barroco a Norte” este sábado em São Vicente

Amanhã, o ciclo de concertos intitulado “Barroco a Norte”, ruma a São Vicente para um evento que terá lugar na Igreja matriz da localidade. Recorde-se que esta iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, inclui um conjunto de quatro concertos em quatro igrejas da costa norte da ilha, a realizar nos sábados do corrente mês de março.

“Barroco a Norte” visa, não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objetivo que tem pautado a atuação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura: o da descentralização cultural.

Há que recordar ainda que este ciclo de concertos conta com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira, e Associação Orquestra Clássica da Madeira. Nestes eventos em que, tal como o nome indica, será privilegiada a música barroca, vão atuar diversos grupos afetos à ANSA, nomeadamente, o Madeira Camerata, o Madeira Brass5 e o Quinteto de Sopros “Solistas da OCM” e o Funchal Baroque Ensemble (AOCM).

Assim, depois do concerto de estreia que se realizou na Igreja de São Jorge no passado sábado, desta vez será a Igreja de São Vicente o palco do evento. No concerto de amanhã, que terá como tema “Cantatas e Motetos para o Ciclo Pascal”, atua o Funchal Baroque Ensemble, acompanhado pela solista Carla Moniz, conhecida soprano madeirense.

Os concertos têm entrada livre.

Concerto de 12 março

Igreja de São Vicente, 19 horas, FUNCHAL BAROQUE ENSEMBLE

CONSTITUIÇÃO: Carla Moniz • Soprano; Sara Freitas Faria • Flauta de bisel; Andrei Ladeichkov, Olga Samara • Violinos; Sandra Sá • Viola de arco; László Szepesi • Violoncelo; Giancarlo Mongelli • Cravo e Direção Musical

PROGRAMA

Johann Christoph Graupner (1683 – 1760):

Cantata “Furcht und Zagen” GWV1102/11b

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):

Suite BWV 997 para flauta bisel

Antonio Caldara (1670 - 1736):

Antífona “Haec est Regina Virginum”

Dario Castello (1590 – 1658):

Sonata XV (II Livro de Sonatas)

Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741):

Moteto “Nulla in mundo pax sincera” Rv 630*

* Durante o período da Quaresma, este moteto será interpretado sem o Aleluia final