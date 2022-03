CDS-PP/Madeira diz estar "confortável" na coligação com o PSD na Câmara do Funchal

O presidente do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, disse hoje que o partido "está confortável" na coligação com o PSD que governa a Câmara Municipal do Funchal e reafirmou o "total compromisso" em suportar e apoiar executivo camarário.

"O Funchal é hoje uma cidade com mais motivação, a começar nos funcionários, é uma cidade mais limpa, é uma cidade em que os investidores sentem mais confiança porque a Câmara é mais célere e valoriza quem investe", disse o líder centrista, realçando a "sensibilidade social" do executivo, que se reflete em mais apoios às famílias carenciadas.

Rui Barreto falava numa conferência organizada pelo partido para assinalar os 100 dias de governação autárquica da coligação PSD/CDS-PP, no Funchal, em que participou também o presidente da câmara municipal, o social-democrata Pedro Calado.

"O trabalho conjunto entre os parceiros tem sido um trabalho de elevação, sério, de muito profissionalismo e dedicação", afirmou o autarca, reforçando: "Há uma coligação séria, uma coligação que percebeu desde a primeira hora que o importante era olhar para a população e trabalhar para a população e pormos acima dos umbigos partidários a questão social."

O líder do CDS-PP defende esta posição, indicando que o balanço dos primeiros meses do novo executivo camarário é "muito positivo" e "mudou o Funchal para melhor".

Rui Barreto disse que o apoio à coligação PSD/CDS-PP, designada Funchal Sempre à Frente, foi unânime ao nível interno no partido, embora admita haver "umas ovelhinhas negras" que discordam da estratégia.

"Elas não representam nada naquilo em que o CDS está comprometido", assegurou.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, a coligação Funchal Sempre à Frente, liderada por Pedro Calado, que antes desempenhava a função de vice-presidente do Governo Regional, também PSD/CDS-PP, venceu com maioria absoluta (46,98%), tendo elegido seis vereadores.

A coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR), que governava o município desde 2013, elegeu cinco vereadores.

O PSD/CDS-PP obteve também maioria absoluta na Assembleia Municipal, com 17 deputados, ao passo que a Confiança elegeu 14, tendo o PCP e o Chega ficado cada um com um representante.

A Confiança e o PSD também dividiam a liderança nas 10 freguesias do concelho, governando cinco cada um, mas os sociais-democratas venceram em nove e apenas uma ficou sob a tutela da Confiança.