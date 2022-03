O início de uma Madeira Melhor

O XX Congresso do Partido Socialista da Madeira arranca este fim de semana com um grande desafio, uma certeza e uma ambição de futuro. É o Congresso que marca um novo ciclo do PS que será de forte compromisso para com o desenvolvimento da Madeira.

Temos um grande desafio em mãos, e este passa por cimentar a identidade do PS Madeira como a marca do futuro na Região Autónoma da Madeira. Mais que um partido, o PS é hoje uma alternativa sólida de Governo. Uma alternativa preparada, competente e comprometida em romper com este marasmo, que colocou a Madeira no fundo dos indicadores nacionais de pobreza, desigualdade, de poder de compra e natalidade. E ninguém se pode conformar com esta realidade. O retrato estatístico da Região não abona em favor de quem governa há quase cinco décadas de forma absoluta. Os problemas permanecem os mesmos, e adiar continua a ser um dos verbos preferidos do Governo Regional, a par de endividar.

Ninguém se pode acomodar com esta realidade e o PS Madeira está preparado para liderar este inconformismo. Temos de mudar isto.

Não é uma fatalidade o facto de a Madeira estar em absoluto contraciclo no desenvolvimento social. Estamos a ficar para trás porque as políticas têm consequências e as consequências das políticas que nos levaram aqui foi colocar-nos no fim da linha quando podíamos estar a liderar os indicadores de desenvolvimento. A oferecermos mais qualidade de vida aos nossos cidadãos, mais oportunidades aos nossos jovens, mais rendimento às nossas famílias, mais competitividade às nossas empresas. É este o nosso desafio, que o PS Madeira se propõe liderar com energia, motivação e grande compromisso, lutar por uma Madeira melhor.

E este Congresso servirá também para demonstrar a mobilização de homens e mulheres de liberdade, de seriedade e acima de tudo de grande competência e compromisso com o desenvolvimento da Região. E esta é a certeza. A certeza de que os madeirenses e porto-santenses podem contar com pessoas qualificadas para liderar esta alternativa. Com a integridade e a determinação de quem não se verga perante as adversidades, pelo facto de sermos oposição. O PS é um partido de governo, e como tal é um partido de propostas, de soluções. E estes homens e mulheres, aos quais tenho a certeza que muitos outros se juntaram nos próximos meses dão-nos a certeza de que teremos a motivação e a competência certa para garantir uma governação de desenvolvimento, que rompa com o empobrecimento a que Miguel Albuquerque votou a Região.

Este é também um Congresso de futuro. Vivemos tempos conturbados, em que ainda não saímos de uma pandemia devastadora no ponto de vista económico, social e sanitário e estamos já num novo e preocupante ciclo económico condicionado pelos eventos internacionais que afetam a economia global. Um contexto que traz consigo desafios acrescidos, em particular uma escalada dos preços de matérias primas e bens essenciais para os consumidores e para os negócios.

Um avolumar de desafios que condiciona a nossa economia e que se somam a vários outros que a Região atravessa há décadas, sem que tenha havido resposta adequada. Não por falta de oportunidade, não por falta de estabilidade ou por falta de recursos.

O caminho que traçamos é também, por isso, um caminho de futuro. Enquanto que outros revisitam o passado, não conseguindo se libertar dos mesmos erros revisitados vezes sem conta, das mesmas políticas bafientas que estrangulam o desenvolvimento, o PS Madeira aponta com ambição o futuro. Uma sociedade onde todos avançamos. Uma sociedade mais justa, onde todos tenham as mesmas oportunidades e onde todos possam vencer. Um modelo de desenvolvimento ambicioso nas metas, criativo nas soluções, comprometido com as pessoas e respeitador dos valores humanistas porque são estas as bases para a construção de uma sociedade melhor. Porque continua a fazer todo o sentido lutar pela liberdade, pela solidariedade, pela igualdade.

Este Congresso marca o início de uma nova era com uma resposta socialista empenhada numa Madeira Melhor. Uma resposta diferente. Uma resposta de progresso.