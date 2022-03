São Vicente atribui apoios financeiros às Juntas e associações

A Câmara Municipal de São Vicente oficializou o apoio às juntas de freguesia do concelho, num valor global de 189 mil euros, de modo a assegurar a prossecução das suas atribuições.

Os apoios dados pela Câmara estenderam-se às associações do concelho, num total de 580 mil euros, reconhecendo, desta forma, o movimento associativo e as instituições sociais como impulsionadoras da participação da população na vida associativa e no concelho, da cultura e do desporto, sendo indispensáveis para a sociedade.

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal esta segunda-feira, com a presença do presidente da Câmara, José António Garcês, da vereadora Joana Santos e dos presidentes de cada instituição.

Foram atribuídas as seguintes verbas a cada entidade:

• Junta de Freguesia de São Vicente, até ao valor de 63.000,00 euros;

• Junta de Freguesia de Ponta Delgada, até ao valor de 63.000,00 euros;

• Junta de Freguesia de Boaventura, até ao valor de 63.000,00 euros;

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, até ao valor de 205.200,00 euros;

• Grupo Coral de São Vicente, até ao valor de 7.800,00 euros;

• Casa do Povo da Boaventura, até ao valor de 80.400,00 euros;

• Associação Cultural e Desportiva da Boaventura, até ao valor de 4.800,00 euros;

• Casa do povo de São Vicente, até ao valor de 24.000,00 euros;

• Casa do povo da Ponta Delgada, até ao valor de 25.200,00 euros;

• Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada, até ao valor de 12.000,00 euros;

• Valour Futebol Clube - Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, até ao valor de 18.000,00 euros;

• Clube Naval de São Vicente, até ao valor de 12.000,00 euros;

• Associação de Tiro e Caça de São Vicente, até ao valor de 3.840,00 euros;

• Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, até ao valor de 60.000,00 euros;

• ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, até ao valor de 105.600,00 euros;

• Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco, até ao valor de 12.000,00 euros;

• Centro Paroquial e Social do Senhor Bom Jesus, até ao valor de 4.800,00 euros;

• Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, até ao valor de 4.800,00 euros.