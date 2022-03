Alunos do Liceu promovem acção pública de Solidariedade pela Paz na Ucrânia

Um grupo de jovens alunos da Escola Secundária Jaime Moniz dinamiza, amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas, uma acção Pública de Solidariedade pela Paz na Ucrânia.

"Os jovens estudantes não são indiferentes ao contexto de guerra na Europa que está a afetar a Ucrânia e a Rússia e, por isso, quatro turmas de 11.º e 12.º anos (cursos CEF) de escolaridade saem à rua, esta sexta feira feira, para marchar pela paz e empenhar-se de forma cívica na defesa dos valores da justiça e da solidariedade", refere nota enviada à comunicação social.

Segundo a mesma nota, os alunos saem do Liceu pelas 9 horas, rumando à Rua Fernão de Ornelas, de onde seguem para o Largo do Colégio, "levando os seus donativos para entregar na CMF que os transportará para a Logislink, no âmbito da Ajuda Humanitária à Ucrânia". Após entregarem os seus donativos está previsto um momento musical, no mesmo local, com uma aluna a interpretar canções pela paz.

"Os estudantes da ESJM desenvolvem anualmente os seus projetos de Cidadania e Sociedade, no âmbito da Solidariedade e do Voluntariado, entre muitos outros temas que permitem despertá-los para a participação ativa cívica e para a defesa dos valores intemporais, em conformidade com o perfil do estudante do ensino secundário", explicam.