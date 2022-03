Sábado de céu cinzento

Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um dia de céu geralmente muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas terras altas.

A previsão aponta para vento a soprar moderado a forte (30 a 40 km/h) de Nordeste, rodando para Noroeste a partir da tarde. De notar, também, uma pequena subida da temperatura máxima, a fixar-se no 20°C tanto no Funchal como no Porto Santo.

Também no Funchal o dia vai contar com períodos de céu muito nublado. Já o vento soprará fraco, com rajadas inferiores a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, a costa Norte deverá contar com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros; e a costa Sul com ondas de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar deve rondar os 18/19°C.