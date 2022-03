Cultura promove ciclo de concertos 'Barroco a Norte'

Amanhã, dia 5 de Março, e em todos os seguintes sábados do corrente mês, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promove 'Barroco a Norte', um ciclo de concertos que terá lugar em quatro igrejas da costa Norte da ilha.

O primeiro concerto acontece, este sábado, pelas 19 horas, na Igreja de São Jorge. Segue-se, a 12 de Março, a Igreja de São Vicente, depois, a 19 do mesmo mês, a Igreja da Ponta Delgada e termina, no dia 26, na Igreja do Seixal.

Este ciclo de concertos conta com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira, e Associação Orquestra Clássica da Madeira.

Nestes eventos em que, tal como o nome indica, será privilegiada a música barroca, vão actuar diversos grupos afetos à ANSA, nomeadamente, o Madeira Camerata, o Madeira Brass5 e o Quinteto de Sopros 'Solistas da OCM' e o Funchal Baroque Ensemble (AOCM).

No concerto de amanhã, actua o Madeira Camerata, acompanhado pela solista Ana Rita Oliveira.

Os concertos têm entrada livre.

MADEIRA CAMERATA

Solista - Ana Rita Oliveira

CONSTITUIÇÃO:

Norberto Gomes • Violino

Olena Soldatkina • Violino

Nshan Chalikyan • Violino

Parandzem Khachkalyan • Violino

Valeriy Perzhan • Violino

Edina Tenki • Violino

Volodymyr Petryakov • Viola

Marina Gyumishyan • Violoncelo

Iryna Bandura • Violoncelo

Gabor Bolba • Contrabaixo

Giancarlo Mongelli • Cravo

PROGRAMA

Carlos Seixas [1704-1742] - Sinfonia em Si bemol maior

Allegro

Adagio

Menuet

Carl Philipp Emanuel Bach [1714-1788] - Concerto em Ré menor H 484.1 para flauta e orquestra

Allegro

Un poco andante

Allegro di molto

Georg Philipp Telemann (1681-1767) - Don Quixote Suite, TWV 55-G10

Overture

Quixote’s Reveille (Bugle Call)

Battle with the Windmill

Amorous Sighs for Princess Dulcinea

Sancho Panza the Fool

Rocinante’s Gallop

Sancho’s Donkey Trots

Don Quixote Slumbers