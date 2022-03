Cristiano Ronaldo novamente apontado ao Paris Saint-Germain

Uma possível saída do madeirense Cristiano Ronaldo do Manchester United está novamente 'nas bocas do mundo'. De acordo com o jornal espanol Marca, há uma relação tão tensa entre o treinador e o craque que CR7 chegou a um treino escoltado por dois guarda-costas.

O mesmo órgão informativo aponta o Paris Saint-Germain como o destino provável do avançado, que no final desta época se poderia vir a juntar a Lionel Messi e colmatar a saída de Mbappé, que já terá pré-acordo com o Real Madrid.

Por enquanto, ainda nada é certo. Todavia, continuam a transparecer marcas de que a relação entre o madeirense e o treinador não é a melhor. O facto de Ronaldo não ter sido convocado para o encontro frente ao Manchester City não terá agradado ao internacional português.