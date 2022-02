Irmãos S. João de Deus assinalam 100 anos na Madeira

A Casa de Saúde S. João de Deus do Funchal assinala os 100 anos de presença permanente dos Irmãos de S. João de Deus na Madeira esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, com um evento comemorativo.

A cerimonia terá lugar pelas 11 horas com o descerramento do busto do Beato João Jesus Andradas, impulsionador da ordem na Madeira, e a inauguração da requalificação de duas unidades de internamento, nomeadamente a unidade S. João de Deus, com 28 camas e a unidade Coragem com 20 camas, um investimento na ordem dos 1,5 milhões de euros.

O evento contará com a participação do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado e os Secretários da Saúde, da Inclusão Social e dos Equipamentos e infra-estruturas, Pedro Ramos, Rita Andrade e Pedro Fino, respectivamente.